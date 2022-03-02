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Депутат Людмила Макарина-Кибак о работе над Конституцией и законотворчестве в системе здравоохранения

Депутаты, члены Конституционной комиссии продолжают подводить итоги республиканского референдума. Своим мнением и дальнейшими планами после принятия обновленной Конституции поделилась Людмила Макарина-Кибак.

Подробности в видео.

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