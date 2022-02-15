Депутат Людмила Подлужная встретилась с педагогическим коллективом Сеницкой средней школы

Сейчас с людьми мы говорим о том, что же будет дальше, каким образом, каким путем мы будем развиваться, каким путем идет наше государство. Мнений очень много, разговоров по поводу уже внесенных, уточненных норм Конституции также много. Люди благодарны за то, что учитывается общественное мнение.

Людмила Подлужная, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси