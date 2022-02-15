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Депутат Людмила Подлужная встретилась с педагогическим коллективом Сеницкой средней школы
Обсуждения по разъяснению изменений и дополнений Основного закона страны продолжаются по всей стране. Спикеры едины во мнении - сила белорусского народа в сплоченности.
И чем ближе дата референдума, тем осмысленней белорусы изучают поправки в Конституцию, обсуждают их. Таким наблюдением во время встречи с педагогическим коллективом Сеницкой средней школы имені Янки Купалы поделилась депутат Палаты представителей. Людмила Подлужная подчеркнула, что главная идея Конституции - это безопасность, социальная направленность, взаимная ответственность граждан и государства.
Сейчас с людьми мы говорим о том, что же будет дальше, каким образом, каким путем мы будем развиваться, каким путем идет наше государство. Мнений очень много, разговоров по поводу уже внесенных, уточненных норм Конституции также много. Люди благодарны за то, что учитывается общественное мнение.
Участковые комиссии приступили к дежурствам. В будни с 17:00 до 19:00 каждый избиратель сможет прийти на участок и узнать, как и где проголосовать за поправки в Основной закон страны.
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