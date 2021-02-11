3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Депутат Марина Шкроб о незыблемых ориентирах для всех поколений
Для многих делегатов нынешнее Всебелорусское народное собрание - первое в жизни. Событие волнительное. Но, как и старожилы белорусского вече, они едины в своих целях - сделать нашу страну лучше.
Забота о старшем поколении и наших детях, стремление сохранить независимость страны и единство белорусского народа - это незыблемые ориентиры для всех поколений.
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси (видео).
Надежда Лазаревич, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" (видео).