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Депутат молодежного парламента о проекте "Поезд Памяти"

Военную боль не заглушить. Прикоснуться к истории Великой Отечественной войны позволяет маршрут "Поезда Памяти", который объединил молодежь Беларуси и России. Один из пассажиров состава - депутат молодежного парламента Андрей Норик. Смотрите проект Агентства теленовостей "Поколение патриотов" (видео).

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