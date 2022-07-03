Депутат молодежного парламента о проекте "Поезд Памяти"

Военную боль не заглушить. Прикоснуться к истории Великой Отечественной войны позволяет маршрут "Поезда Памяти", который объединил молодежь Беларуси и России. Один из пассажиров состава - депутат молодежного парламента Андрей Норик. Смотрите проект Агентства теленовостей "Поколение патриотов" (видео).