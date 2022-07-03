Депутат парламента Молдовы Богдан Цырдя поздравил белорусов с Днем Независимости

Именно память о прошлом и сохранение преемственности избранного страной курса позволили нашему государству успешно развиваться и укреплять свою роль в мировом геополитическом пространстве. Искренние поздравления от депутата парламента Молдовы Богдана Цырди.



Богдан Цырдя, депутат парламента Молдовы:

Когда Белоруссия пошла по пути празднования своей государственности, исходя из событий Великой Отечественной войны, здесь было совсем другое измерение, другое измерение символическое и историческое, и оно придает белорусскому государству больше легитимности.Поэтому я считаю, что именно вот этот момент и основополагающий компонент формирования государства и создания дали ему историческую легитимность и дали ему возможность в этом плане сохранить и производственные структуры, и сельскохозяйственные предприятия, и развивать IT-сектор и другие сектора, опираясь на историческую традицию и преемственность.



"Кто в СНГ и даже в мире не знает про МАЗ - Минский автомобильный завод? Кто не знает про БелАЗ? Кто не знает про белорусские троллейбусы, которые есть у нас в Кишиневе? Кто не знает про Беларуськалий? Это крупнейшие предприятия, гиганты мирового уровня. Или кто не знает про белорусский IT-сектор!? Белорусы смогли сохранить производственные мощности", - констатировал Цырдя.



"Сохранили роль государства и контрольный пакет акций государства, и контроль государства над ключевыми секторами экономики: над энергетикой, над железнодорожной инфраструктурой, над телекоммуникациями и так далее, над какими-то недрами. Чего нет в Молдове. К примеру говорю, не только в Молдове, но и в Украине, и в Грузии. Все распродано, приватизировано.Желаю белорусам сохранять свои традиции, сохранять свою культуру, верить в то, что сегодняшняя Беларусь - одна из самых развитых стран мира. Укреплять роль Белоруссии в СНГ, в Евразийском союзе, укреплять дружбу с Российской Федерацией с другими государствами и верить в то, что великие победы еще впереди, они, безусловно, наступят", - подытожил депутат.