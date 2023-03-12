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Депутат парламента Молдовы: Информация о госперевороте в Молдове вброшена Зеленским
На фоне масштабных митингов и протестов в Молодове официальный Кишинев не нашел ничего лучше, как заявить, что россияне готовят государственный переворот с захватом аэропорта в столице, который они смогут использовать для поставок всего необходимого. Насколько этот сценарий реалистичен и верят ли в него молдаване, в интервью "Главному эфиру" рассказал депутат парламента Молдовы от Партии социалистов Богдан Цырдя.
Молдаване не особо верят в заявление официального Кишинева, что якобы россияне готовят государственный переворот в Молдове, считает депутат. "Может быть, верит определенный процент электората Майи Санду. Это где-то около трети населения. Остальные 60-70 % отнеслись, мягко говоря, прохладно к этим новостям, потому что все понимают: Майя Санду теряет рейтинг. Все понимают, что партия власти "Действие и Солидарность" становится непопулярной".
По словам политика, информацию о том, что в Молдове готовится госпереворот, не подтвердила ни одна известная разведка мира: ни ЦРУ, ни Моссад, ни румынская SIE.
Эта информация была вброшена господином Зеленским, который то ли потехи ради, то ли, как пишут некоторые Telegram-каналы, по просьбе Майи Санду решил ей помочь для того, чтобы она закрутила полностью все свободы, закрутила гайки, свернула все последние свободы и митинги против нее.
Все это отдает явной неадекватностью и полной недееспособностью власти решать проблемы граждан, уверен политик. Поэтому и прибегают к таким страшилкам и к таким авторитарным методам через запугивание собственного народа.
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