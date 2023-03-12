Депутат парламента Молдовы: Информация о госперевороте в Молдове вброшена Зеленским

Эта информация была вброшена господином Зеленским, который то ли потехи ради, то ли, как пишут некоторые Telegram-каналы, по просьбе Майи Санду решил ей помочь для того, чтобы она закрутила полностью все свободы, закрутила гайки, свернула все последние свободы и митинги против нее.

Богдан Цырдя, депутат парламента Молдовы от Партии социалистов