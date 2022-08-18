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Депутат рассказал молодежи, как ведет свой аккаунт в Instagram
Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович встретился с инициативной молодежью Гомельского района, сообщает БелТА.
Во время встречи депутат рассказал, как ведет свой аккаунт в Instagram. Он призвал не стесняться своей позиции и привел пример из собственного опыта. "Всегда готов позиционировать ценность государства, в частности, и через свою жизнь, через работу", - сказал он. Виктор Лискович отметил, что не публикует громких лозунгов, но его жизненная позиция читается между строк.
Идеи - в действия
По словам Виктора Лисковича, аудитория в его аккаунте активная. Сегодня на парламентария в Instagram подписаны 15 тыс. человек, абсолютное большинство которых - молодежь. "Идеи, обращения и предложения поступают периодически. За два года активного присутствия в соцсетях не было кричащих или критикующих посылов в адрес органов власти или лично меня. Наоборот, поступают слова поддержки. Идеи, в том числе молодежные, всегда стараюсь трансформировать в действия, привлечь инициаторов к их реализации. Есть и те, кто обращается за помощью в индивидуальном порядке, - отправляю запросы в органы государственной власти", - пояснил он.
Член Совета Республики сам ведет свои соцсети, помощников нет. "Да, социальные сети отнимают время. Но для меня важно показать, насколько насыщенна жизнь с точки зрения служебной деятельности у каждого, кто занимается ею. И в то же время хочу показать, что мы такие же простые люди, как все. Мы можем и отдыхать, и получать удовольствие от жизни, замечаем красоту окружающего мира, любуемся природой - у нас полноценная жизнь. У нас в стране есть все, чем гордиться и дорожить, все, чтобы гармонично прожить эту жизнь", - подчеркнул он.
Мудрость от наставника
Также сенатор поделился с молодежью несколькими советами своих наставников. В частности, он привел слова врача Валентина Рожко, который в свое время был его старшим коллегой: "Можно быть умным, грамотным, богатым, но состояться как настоящий человек и как личность получится, только если будешь разговаривать с сельчанином по-крестьянски, с молодежью - на ее сленге, с министрами и дипломатами - на должном уровне".
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