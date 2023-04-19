Депутат рассказал о новациях законопроекта о единой госсистеме учета правонарушений

Предусмотрено законопроектом исключение из этой базы данных правонарушений, по которым вынесено постановление об отмене вступивших в законную силу постановления по административным правонарушениям, а также дополнение данной базы оправдательными приговорами. Что касается цифровизации общества, добавились субъекты, которые получат частичный доступ к этой базе данных о правонарушениях. Имеются в виду субъекты гражданского общества, которые наделены правом выдвижения кандидатов на Всебелорусское народное собрание.

Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси