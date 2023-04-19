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Депутат рассказал о новациях законопроекта о единой госсистеме учета правонарушений
Подходы к использованию Единой системы учета правонарушений изменятся. За это проголосовали в парламенте. В частности, в принятом проекте закона прописаны корректировки сроков хранения в банке данных сведений о неисполненных административных взысканиях - не более10 лет. Расширяется перечень госорганов, которым может быть предоставлен ограниченный доступ к сведениям о правонарушениях, содержащихся в системе.
Предусмотрено законопроектом исключение из этой базы данных правонарушений, по которым вынесено постановление об отмене вступивших в законную силу постановления по административным правонарушениям, а также дополнение данной базы оправдательными приговорами. Что касается цифровизации общества, добавились субъекты, которые получат частичный доступ к этой базе данных о правонарушениях. Имеются в виду субъекты гражданского общества, которые наделены правом выдвижения кандидатов на Всебелорусское народное собрание.
Кроме того, депутаты ратифицировали ряд соглашений между Беларусью и Россией в области обращения с отработавшим ядерным топливом, а также по программе военно-технического сотрудничества до 2025 года.
Фото:pixabay.com
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