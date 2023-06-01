Депутат рассказала о новациях законопроекта по вопросам здравоохранения в Беларуси

То, что касается качества медпомощи, уже почти 2 года система здравоохранения работает над аккредитацией медцентров, и сейчас мы вносим изменения, чтобы была возможность выделения финансовых средств для базовых учреждений в более мелких населенных пунктах

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси