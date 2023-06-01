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Депутат рассказала о новациях законопроекта по вопросам здравоохранения в Беларуси

Отдельные категории пациентов могут быть обеспечены лекарствами, не включенными в Республиканский формуляр, это предусмотрено изменениями в законы по вопросам здравоохранения. Документ в первом чтении поддержан нижней палатой парламента. Положения проекта направлены на повышение качества оказания медпомощи, подготовку кадров, а также на введение добровольной медицинской аккредитации организаций здравоохранения на соответствие национальным критериям.

То, что касается качества медпомощи, уже почти 2 года система здравоохранения работает над аккредитацией медцентров, и сейчас мы вносим изменения, чтобы была возможность выделения финансовых средств для базовых учреждений в более мелких населенных пунктах
Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Ревизия отрасли обеспечит надлежащее качество и еще большую доступность медпомощи, позволит усилить диспансеризацию населения и раннюю диагностику заболеваний, наладить контроль за работой медтехники и решить вопросы с подготовкой и закреплением кадров.

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