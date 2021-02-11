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Депутат Светлана Горваль о важности сегодняшнего диалога для общества

Насколько белорусскому обществу важен такой диалог, свое мнение озвучила идепутат Палаты представителей Светлана Горваль (видео).

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