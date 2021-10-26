Депутат Верховной рады И. Кива призвал украинцев готовиться к холоду и голоду

Мы на протяжении нескольких лет слышали, что мы работаем над увеличением добычи собственного газа. Оказалось, это просто разговоры. То, что мы всегда обеспечим себя собственным газом, - это тоже оказались просто разговоры. Мы не допустим строительство "Северного потока - 2" - его построили. Многолетнее вранье населению закончилось закономерным итогом. Если ты сам своими руками чего-то не делаешь, не умеешь делать, а только рассказываешь о том, что европейские ценности - это превыше всего, то в принципе мы выходим на те результаты, которые есть.

Алексей Бебель, адвокат, юрист-международник (Украина)