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Депутат Верховной рады И. Кива призвал украинцев готовиться к холоду и голоду
Украине предрекают зиму без отопления и ковидный кризис. Депутат Верховной рады Илья Кива призвал украинцев готовиться к "холоду, голоду, болезни и смерти". Об этом украинский политик написал в соцсетях.
Запасы угля на Украине в 4,7 раза меньше необходимого
После высоких цен на газ Украина столкнулась с новым кризисом. В стране значительно опустел резерв угля. По сообщениям "Укрэнерго", всего за неделю запасы сократились на 6,5 %, что почти в 5 раз меньше необходимого. Из-за отсутствия топлива остановила работу Славянская ТЭС. "Многолетнее вранье населению закончилось закономерным итогом", - так сами украинцы комментируют действия правительства.
Мы на протяжении нескольких лет слышали, что мы работаем над увеличением добычи собственного газа. Оказалось, это просто разговоры. То, что мы всегда обеспечим себя собственным газом, - это тоже оказались просто разговоры. Мы не допустим строительство "Северного потока - 2" - его построили. Многолетнее вранье населению закончилось закономерным итогом. Если ты сам своими руками чего-то не делаешь, не умеешь делать, а только рассказываешь о том, что европейские ценности - это превыше всего, то в принципе мы выходим на те результаты, которые есть.
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