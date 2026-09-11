Депутаты Беларуси готовят пакет важных законопроектов к осенней сессии

Ветеринарная деятельность, цифровой рубль, мелиорация, аквакультура, вопросы промышленной безопасности - с пакетом важнейших законопроектов подходят к четвертой сессии депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Она откроется 15 сентября. А 11 сентября на заседании Cовета Палаты представителей парламентарии сверили часы.

Постоянные комиссии работали над проектами, прежде чем их представят в Овальном зале - изучали мнение белорусов на выездных заседаниях, совещаниях с привлечением специалистов различных сфер.

Депутаты проводят тщательный анализ предлагаемых изменений. Это касается и поступившего в Палату представителей законопроекта о лицензировании. Ожидают внесения бюджетно-налогового пакета, поправок в Кодекс об архитектурной деятельности, законы о профсоюзах, обращении граждан, охране труда.