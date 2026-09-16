Депутаты и студенты объединились на мемориальной акции "Лица памяти" ко Дню народного единства

"17 сентября - дата навсегда запечатлена в сердцах белорусов и названиях улиц страны" - это на торжественном мероприятии отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Диалог поколений в Овальном зале парламента объединил депутатов, ветеранов, офицеров-пограничников, курсантов, кадетов и студентов.

Встреча стала кульминацией мемориальной акции "Лица памяти", приуроченной ко Дню народного единства, который наряду с Днем Независимости и Днем Победы прочно вошел в триаду главных государственных праздников. Такой формат наглядно отражает преемственность поколений и передачу духовной эстафеты.

Юрий Дедков, первый зампредседателя Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

"Мы счастливы, что мы находимся здесь. Мы, как люди уже такого серебряного возраста, отчетливо понимаем, что без прошлого нет настоящего и будущего. Основываясь на тех знаниях и моментах, которые были в нашей жизни, мы воспитываем нашу молодежь, направляем и говорим, что без единой страны, нашей Родины нет дальнейшего развития".

Ключевым моментом встречи стала презентация уникального видеоролика о Скидельском восстании. Сегодня эти факты описаны историками, но почти не знакомы широкой аудитории. Депутаты решили восстановить историческую справедливость. Этот ролик - напоминание нынешнему поколению о том, какой ценой ковалось единство белорусского народа.

"Я увидел, что такое самое настоящее народное единство, ведь студенты всей страны объединяются общим делом, чтобы как раз-таки сохранить историческую память и продвигать нашу историю и любовь к своей Родине. И сегодняшний день - это важная часть как раз-таки сохранение исторической памяти и объединение всех белорусов", - отметил студент БГПУ им. М. Танка Егор Сухоцкий.

В знак национального единства и уважения к своей истории участники встречи составили единые букеты из принесенных с собой цветов и возложили их к памятным местам. В том числе и к монументу пограничникам легендарного 17-го Тимковичского отряда, бойцы которого осенью 1939 года первыми приняли на себя вызовы и стояли на страже воссоединения Беларуси.