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Депутаты Беларуси примут 12 законопроектов по поддержке экономики в условиях санкционного давления
Депутаты активизируют работу по приведению законодательства в соответствие с новой Конституцией. План приняли на заседании Совета Палаты представителей. В работе над новациями, которые затронут все сферы жизни, будут задействованы все постоянные комиссии. Сроки такие же, как и озвучивалось ранее, - до января 2024-го. Однако самые важные документы необходимо принять уже до конца этого года.
Большая работа будет и у экономической комиссии. Накануне правительство утвердило комплексный план поддержки экономики. В развитие этого необходимо принять более десятка законопроектов.