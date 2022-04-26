Депутаты Беларуси примут 12 законопроектов по поддержке экономики в условиях санкционного давления

Депутаты активизируют работу по приведению законодательства в соответствие с новой Конституцией. План приняли на заседании Совета Палаты представителей. В работе над новациями, которые затронут все сферы жизни, будут задействованы все постоянные комиссии. Сроки такие же, как и озвучивалось ранее, - до января 2024-го. Однако самые важные документы необходимо принять уже до конца этого года.