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Депутаты Геннадий Давыдько и Олег Гайдукевич о направлениях работы
Именно народные избранники в Овальном зале артикулируют запросы общества и, если нужно, корректируют законы. Прошедшая электоральная кампания, где была масса пикетов и встреч с избирателями, стала дополнительной возможностью услышать, что же волнует людей. Очевидно, что парламентариям нового созыва предстоит серьезная работа.
Готовы ли они к ней и в каком направлении будут двигаться, а также о чем заставили задуматься прошедшие выборы? На эту тему наш обозреватель Наталья Бреус пообщалась с избранными депутатами Геннадием Давыдько и Олегом Гайдукевичем.
ЦИК пока апеллирует к предварительным данным, понятно, что парламент избран. Есть 110 депутатов, которым предстоит работать на законотворческой ниве.
Рядом со мной те, кому избиратели доверили представлять их интересы в Палате представителей Национального собрания 7 созыва. (видео)
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