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Депутаты голосуют за глав профильных комиссий парламента
Сегодня обновленный парламент выбирает кураторов для каждой профильной комиссии - тех, кто будет руководить законотворческой работой в экономической, аграрной политике, вопросах национальной безопасности, здравоохранения, образования, науки и культуры. Депутатский корпус традиционно распределяет свои силы в разных направлениях. Их по-прежнему 14, как и в прошлом созыве. В эти минуты в Овальном зале продолжается выдвижение кандидатов. После обсуждения пройдет тайное голосование. Вероятно, многие комиссии получат новых руководителей. Прежние, как правило, в седьмом созыве не представлены, так что ждем новые имена.
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