Депутаты и представители общественных объединений продолжают встречаться с трудовыми коллективами

Уже на следующей неделе белорусам необходимо определиться, как будет развиваться страна дальше. 27 февраля пройдет республиканский референдум, отдать свой голос можно и досрочно - с 22 по 26 февраля включительно. За подготовкой к проведению следят международные наблюдатели. Они посещают участки для голосования в городах и небольших сельских населенных пунктах. Депутаты и представители общественных объединений продолжают встречи в трудовых коллективах. Они готовы ответить на все вопросы и выслушать мнения людей. Репортаж Марины Романовской.

Участок для голосования в агрогородке Мирный. Здесь свой голос смогут отдать жители шести населенных пунктов. Списки выверены, расставлены урны и стенды с информацией, оборудованы кабинки. Учли также эпидобстановку. К тем, кто находится на самоизоляции, приедут домой.

С понедельника здесь заседаем с 15:00 до 17:00. Люди звонят, интересуются по референдуму. Отвечаем на вопросы. И вот буквально вчера заходили молодые люди, которые уже готовы голосовать! Мы говорим, что только со вторника это будет возможно официально. Радует, что люди уже готовы отдавать свои голоса! Инна Роик, член участковой комиссии по референдуму

За подготовкой к проведению референдума следят международные наблюдатели. Цель - охватить максимальное количество участков. Сегодня в Барановичском районе свою оценку дал наблюдатель от СНГ из Казахстана.













У нас только позитивные эмоции, все замечания носят положительный характер. Абсолютно полная готовность, на наш взгляд. Агитация, списки уже утверждены. Готовятся к началу досрочного голосования. Поэтому мы не видим никаких проблем, надеемся, что 27 февраля граждане Беларуси смогут реализовать свое конституционное право и отдать свой голос. Алим Джаксыбеков, наблюдатель от миссии СНГ

Представители миссии СНГ посетили сегодня Гомельскую область. Готовность, соблюдение антиковидных мер и другие организационные вопросы. В Жлобинском районе, например, создано 68 участков для голосования. На контроле все. Внимание обратили и на создание безбарьерной среды.

Одна из тем, которые я обсуждал сегодня при посещении участков, это безбарьерная среда. Везде организована, где-то есть временные пандусы, где-то будут работать волонтеры. Посещение на дому - традиционно . Алексей Неверов, председатель Гомельской областной комиссии по референдуму

Компетентные специалисты с большим опытом привлечены для проведения референдума. В ходе обсуждения мы еще раз убедились, что вся подготовительная работа осуществляется строго согласно действующему законодательству. Электорат получает максимально необходимую информацию своевременно. Халмурат Рашидов, наблюдатель от миссии СНГ

Особое внимание наблюдатели уделяют вопросу безопасности. На всех участках для голосования будут дежурить правоохранители.

На территории страны создано 5 510 участков. Для тех, кто не сможет прийти на свой участок в день референдума, предусмотрено досрочное голосование. Оно начнется уже 22 февраля и продлится до 26 февраля включительно.













Обсуждение предстоящего референдума остается главной темой в трудовых коллективах. Минский тракторный завод сегодня стал площадкой для диалога о будущем. Спикеры - представители самого молодого общественного объединения страны "Патриоты Беларуси". Подобные встречи активисты, еще на этапе обсуждения проекта провели во всех регионах. Мнений и предложений собрано немало.

Главный посыл в том, что нам всем небезразлично будущее нашей страны. Эта гражданская инициатива должна исходить от каждого человека - нужно принимать участие в обсуждении. Люди должны обязательно прийти на референдум и проголосовать за новый Основной закон Республики Беларусь. Анна Харута, заместитель председателя РОО "Патриоты Беларуси"





Одна из главных задач таких площадок - услышать активных граждан, которые хотят высказаться, выразить мнение и транслировать их в корректировки в Основной закон или других законопроектах, но главное - быть услышанными.

Это уже север страны. В Доме культуры встреча депутата с жителями городского поселка Оболь. Марина Еленская - многодетная мама - растит троих сыновей. Ничуть не сомневается: семейные ценности, историческая память - это то, что должны сохранить белорусы.

Выражают готовность прийти и дать ответ всему миру, по каким семейным ценностям нам жить, с какой исторической памятью и в каком направлении нам двигаться дальше. Ирина Полякова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси