Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Депутатов всех уровней, представителей народа у нас более 18 тыс. человек. Мы много общаемся с людьми и чувствуем, что люди возмущены несправедливостью по отношению к Беларуси. Ведь основная цель государственной политики - рост благосостояния людей, а призывами к санкциям пересекается эта красная черта. В Беларуси делается все, чтобы сохранить мир, стабильность и спокойствие в стране. Но находятся те, кто пытаются уничтожить трудовые коллективы, предприятия, ослабить экономику с целью, как они сами говорят, "спровоцировать голодные бунты", а в итоге лишить страну государственности и суверенитета. Нас это не просто беспокоит, а возмущает! Именно поэтому мы все вместе обратились к мировому сообществу, мы хотим прекращения внешнего давления на Беларусь!