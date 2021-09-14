Депутаты и сенаторы обратились к мировому сообществу непредвзято оценить ситуацию, складывающуюся вокруг Беларуси

Против Беларуси развернута массированная информационная агрессия. Цель - уже не только госпереворот, но и в целом формирование крайне негативного имиджа страны на международной арене. Это недопустимо.

Депутаты всех уровней как полномочные представители белорусского народа выступили с призывом к мировому сообществу оценить ситуацию, складывающуюся вокруг Беларуси, непредвзято.

В обращении говорится, что мы готовы к диалогу, а не к принуждению. Посягательство на наше право самостоятельно выстраивать путь развития воспринимается бесперспективно и недальновидно.



