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Депутаты и сенаторы обратились к мировому сообществу непредвзято оценить ситуацию, складывающуюся вокруг Беларуси

Против Беларуси развернута массированная информационная агрессия. Цель - уже не только госпереворот, но и в целом формирование крайне негативного имиджа страны на международной арене. Это недопустимо.

Депутаты всех уровней как полномочные представители белорусского народа выступили с призывом к мировому сообществу оценить ситуацию, складывающуюся вокруг Беларуси, непредвзято.

В обращении говорится, что мы готовы к диалогу, а не к принуждению. Посягательство на наше право самостоятельно выстраивать путь развития воспринимается бесперспективно и недальновидно.


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Депутаты призывают мировое сообщество выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси, проявить солидарность с нашей страной в отстаивании права на суверенитет и мирную жизнь, вернуться к ответственному и конструктивному взаимодействию на благо всех стран и народов, во имя мира, безопасности и процветания.

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