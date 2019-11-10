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Депутаты Молодежной палаты Мингорисполкома - герои следующей серии проекта "Поколение.by"

А вот героям следующей серии проекта АТН "Поколение.by" надо еще набраться терпения. Депутаты Молодежной палаты Мингорисполкома тоже не остались в стороне от большой политической кампании: где как не здесь можно приобрести драгоценный опыт?

Конкретные предложения и реальные цели: чем живет молодежная политика сегодня, и кто будет заниматься законотворчеством завтра? Смотрите наш проект "Поколение.by".

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