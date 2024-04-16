3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Депутаты Палаты представителей осуждают снос и осквернение памятников советским воинам
18 апреля 2024 г. отмечается Международный день памятников и исторических мест. Четыре десятилетия установленная ЮНЕСКО дата активно способствует привлечению внимания государств и мировой общественности к вопросу о необходимости сохранения и защиты исторического и культурного наследия человечества во имя будущих поколений.
В Республике Беларусь ведется многоплановая работа по охране памятников и исторических мест. Приумножение историко-культурного наследия страны является важным фактором национальной идентичности и белорусской государственности, играет значительную роль в формировании гражданственности и патриотизма.
Особое внимание уделяется памятникам, посвященным Великой Отечественной войне. Всему миру известны мемориальные комплексы "Брестская крепость-герой", "Хатынь", "Буйничское поле", "Курган Славы". В каждом регионе страны есть места, которые напоминают о боли и трагедии нашей земли, потерявшей в годы Великой Отечественной войны каждого третьего жителя. В Республике Беларусь не только бережно заботятся о надлежащем состоянии существующих памятников, но и возводят новые объекты — музей истории Великой Отечественной войны в г. Минске, мемориальные комплексы "Ола", "Тростенец", "Озаричи" и другие.
В Беларуси сохраняются места упокоения солдат и офицеров зарубежных государств, которые приходили на белорусскую землю далеко не с миролюбивыми намерениями. В то же время в европейских странах разрушено, снесено, демонтировано свыше трех тысяч монументов, обелисков, мемориалов, установленных советским воинам, освобождавшим эти страны от нацизма. Чиновники, предки которых с цветами встречали воинов-освободителей и благодарили их за спасение, сегодня принимают решения о сносе памятников, переименовании улиц и площадей, пытаясь придать забвению имена героев и их самоотверженные подвиги.
Политика ряда западных государств, усердно воюющих с памятниками, отличается особым цинизмом и направлена на стирание памяти о подвиге советских людей, которые пожертвовали своими жизнями во имя избавления народов этих государств от нацизма. Убеждены, что, не будь героизма советского солдата, не было бы и тех, кто теперь стремится свести к нулю память о Великой Победе.
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь решительно осуждают снос и осквернение памятников советским воинам и призывают европейских политиков, парламентариев, межпарламентские организации, ЮНЕСКО, мировую общественность остановить их уничтожение. Уверены, что наша консолидация в деле сохранения памяти о событиях прошлого, передачи последующим поколениям исторической правды послужит укреплению международного мира, безопасности и благополучия народов.
Заявление
Совета Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
в связи с Международным днем памятников и исторических мест
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП