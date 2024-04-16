Депутаты Палаты представителей осуждают снос и осквернение памятников советским воинам

18 апреля 2024 г. отмечается Международный день памятников и исторических мест. Четыре десятилетия установленная ЮНЕСКО дата активно способствует привлечению внимания государств и мировой общественности к вопросу о необходимости сохранения и защиты исторического и культурного наследия человечества во имя будущих поколений.

В Республике Беларусь ведется многоплановая работа по охране памятников и исторических мест. Приумножение историко-культурного наследия страны является важным фактором национальной идентичности и белорусской государственности, играет значительную роль в формировании гражданственности и патриотизма.

Особое внимание уделяется памятникам, посвященным Великой Отечественной войне. Всему миру известны мемориальные комплексы "Брестская крепость-герой", "Хатынь", "Буйничское поле", "Курган Славы". В каждом регионе страны есть места, которые напоминают о боли и трагедии нашей земли, потерявшей в годы Великой Отечественной войны каждого третьего жителя. В Республике Беларусь не только бережно заботятся о надлежащем состоянии существующих памятников, но и возводят новые объекты — музей истории Великой Отечественной войны в г. Минске, мемориальные комплексы "Ола", "Тростенец", "Озаричи" и другие.

В Беларуси сохраняются места упокоения солдат и офицеров зарубежных государств, которые приходили на белорусскую землю далеко не с миролюбивыми намерениями. В то же время в европейских странах разрушено, снесено, демонтировано свыше трех тысяч монументов, обелисков, мемориалов, установленных советским воинам, освобождавшим эти страны от нацизма. Чиновники, предки которых с цветами встречали воинов-освободителей и благодарили их за спасение, сегодня принимают решения о сносе памятников, переименовании улиц и площадей, пытаясь придать забвению имена героев и их самоотверженные подвиги.

Политика ряда западных государств, усердно воюющих с памятниками, отличается особым цинизмом и направлена на стирание памяти о подвиге советских людей, которые пожертвовали своими жизнями во имя избавления народов этих государств от нацизма. Убеждены, что, не будь героизма советского солдата, не было бы и тех, кто теперь стремится свести к нулю память о Великой Победе.

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь решительно осуждают снос и осквернение памятников советским воинам и призывают европейских политиков, парламентариев, межпарламентские организации, ЮНЕСКО, мировую общественность остановить их уничтожение. Уверены, что наша консолидация в деле сохранения памяти о событиях прошлого, передачи последующим поколениям исторической правды послужит укреплению международного мира, безопасности и благополучия народов.