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Депутаты Палаты представителей принимают участие в 147-й Ассамблее Межпарламентского союза
Руководитель делегации Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, председатель Постоянной комиссии помеждународным деламПалаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных ичлен Постоянной комиссии поправам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания БеларусиМария Василевич принимают участиев 147-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), которая проходит в эти дни в Луанде (Ангола).
Андрей Савиныхпринял участие в заседании Руководящего совета МПС, а также в пленарном заседании Ассамблеи МПС.Члены Руководящего совета рассмотрели отчет об использовании бюджета в 2022 году. Особое внимание было уделено проекту бюджета на 2024 год.
Участники встречи сошлись во мнении, что особенно важно обеспечить конструктивный диалог между парламентами, направленный на обмен мнениями и равноправный диалог между странами. В условиях нарастающего кризиса национальные парламенты должны стать институтами, нацеленными на снижение напряженности и поиска взаимоприемлемых решений. Бюджетные средства МПС должны расходоваться на мероприятия, которые будут стимулировать развитие в укрепление безопасности всех стран без исключения.
Пленарное заседание Ассамблеи началось с общих дебатов, посвященных действиям национальных парламентов в интересах мира, справедливости и сильных институтов.
– Парламентские дебаты посвящены действиям национальных парламентов в интересах мира, справедливости и сильных институтов.Это уникальная возможность услышать мнение коллег-парламентариев по наиболее острым вопросам современной повестки дня, понять их озабоченности, реальные нужды и обменяться идеями, как нам всем вместе искать пути нормализации глобальной ситуации и защиты достижений современной цивилизации,– отметил Андрей Савиных.
В завершение пленарного заседания будет принято решение по вопросу, выносимому в качестве чрезвычайного пункта.На голосование представлено четыре запроса. Проект резолюции делегации Пакистана направлен на противодействие исламофобии, поощрение толерантности и межконфессионального согласия. Проект делегации Малайзии посвящен палестинскому вопросу в контексте парламентской дипломатии. Запрос, представленный делегациями Алжира и Кувейта от имени Арабской группы, Индонезии, Ирана и ЮАР, призывает остановить войну и нарушения прав человека в Газе. Делегация Канады от имени ряда стран выносит на голосование проект резолюции, посвященной достижению мира.
Член Постоянной комиссии поправам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Мария Василевич приняла участие в заседаниях Постоянного комитета по демократии и правам человека и Форума молодых парламентариев.
Состоялись дебаты по проекту резолюции "Торговля детьми-сиротами: роль парламента в снижении вреда".
Депутат Палаты представителей Мария Василевич приняла активное участие в дискуссии, акцентировав внимание коллег на конкретных действиях парламентов, необходимых для предотвращения торговли детьми-сиротами. В ходе заседания Форума молодых парламентариев обсуждались вопросы участия молодежи в работе парламентов на глобальном и национальном уровнях. Состоялось обсуждение проектов резолюций, выносимых на Ассамблею. Мария Василевич выступила с докладом по теме: "Парламентские действия во имя мира, справедливости и сильных институтов".
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