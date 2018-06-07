На проведение массовых мероприятий разрешений больше не надо

Сегодня депутаты Палаты представителей приняли поправки в закон о массовых мероприятиях. Теперь их можно проводить в определенных для этого местах по уведомительному принципу, т.е. разрешение получать не нужно. Нововведения касаются также работы журналистов. В целом, законопроект призван усовершенствовать систему безопасности на открытых площадках.

Тема правонарушений в общественных местах, в частности, на улице Зыбицкой, сегодня обсуждалась и в Палате представителей. Там планируют установить камеры видеонаблюдения. Ситуацию на одной из самых оживленных ночных улиц столицы журналистам прокомментировал министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Беларуси: "Особого интереса ни к улице, ни к заведениям каким-то определенным у нас нет, но мы реагируем на оперативную обстановку. В данном случае в этой части города постоянно проходят нарушения общественного порядка, пусть мелкие, но происходят. Камеры наружного наблюдения устанавливаются в соответствии с законом, объекты законом определены. И какая-то улица каким-то исключением не может быть".