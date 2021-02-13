Депутаты Палаты представителей провели видеоконференцию с испанскими коммунистами

Возвращаясь к интересу форума в Минске за рубежом. Депутаты Палаты представителей провели видеоконференцию, в ходе которой представили испанцам подробнейшую информацию о ходе и результатах Всебелорусского народного собрания. Собеседниками выступили представители двух коммунистических партий - они представляют народы Испании и Каталонии.