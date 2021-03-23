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Депутаты Палаты представителей проводят мониторинг цен
В поле повышенного внимания стоимость продуктов питания из списка социально значимых товаров и противовирусные препараты и антибиотики. С марта рост цен на них ограничен - не более чем на 0,2% в месяц. Выполнение постановления правительства на контроле МАРТ и Комитета госконтроля. Очередной рейд прошел в продуктовых магазинах Бобруйска.
Все замеченные в ходе мониторинга несоответствия отправляются в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
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