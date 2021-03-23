Депутаты Палаты представителей проводят мониторинг цен

В поле повышенного внимания стоимость продуктов питания из списка социально значимых товаров и противовирусные препараты и антибиотики. С марта рост цен на них ограничен - не более чем на 0,2% в месяц. Выполнение постановления правительства на контроле МАРТ и Комитета госконтроля. Очередной рейд прошел в продуктовых магазинах Бобруйска.



Все замеченные в ходе мониторинга несоответствия отправляются в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.



