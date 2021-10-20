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Депутаты парламента проверили частные и госаптеки в Гродно
Депутаты парламента держат на контроле ценообразование. Мониторинги проходят в каждом регионе страны. Сегодня в Гродно проверили частные и госаптеки. С 1 марта этого года вступило в силу постановление Совета Министров, которое разрешает повышать цены на наиболее востребованные медпрепараты не больше чем на 0,2 % в месяц. В списке 50 лекарств. Благодаря такому решению удалось избежать резкого скачка цен. Чтобы удержать цены, аптеки пошли на снижение торговой надбавки, для своих покупателей предложили еще систему скидок.
Непосредственно посетители могут почувствовать эти скидки путем предоставления самой сетью скидок по дисконтным картам медицинского обслуживания. На постоянной основе при предъявлении карты предоставляется скидка до 2 % на импортные наименования и до 5 % на белорусские наименования.
Первое время ряд аптек, учитывая, что цена стала ограничена, растет только на 0,2 %, они, скажем так, не всегда имели эти препараты на своих полках. И мы это тоже контролировали. На сегодняшний день фармация и коммерческие аптеки обеспечены по перечню всем необходимым.
Мониторинг цен депутаты проводят по всем категориям социально значимых товаров. О явно завышенных сообщают в МАРТ.
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