Депутаты парламента проверили частные и госаптеки в Гродно

Первое время ряд аптек, учитывая, что цена стала ограничена, растет только на 0,2 %, они, скажем так, не всегда имели эти препараты на своих полках. И мы это тоже контролировали. На сегодняшний день фармация и коммерческие аптеки обеспечены по перечню всем необходимым.

Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси