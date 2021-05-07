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Депутаты поддержали изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности

Палата представителей поддержала изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности. При разработке учтена практика действующего законодательства и опыт других стран. Проектом закона предлагается усилить уголовную ответственность за клевету и призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.


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Сегодня же депутаты подтвердили необходимость проведения парламентских слушаний на тему национальной системы образования. Планируемая дата - 10 июня. Итоги будут учтены при работе над профильным кодексом. Уже сейчас в парламент поступает множество предложений от граждан.


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Также депутаты приняли в первом чтении законопроект о возмещении банковских вкладов. Он предусматривает сохранение всех гарантий для физических лиц и новые возможности для индивидуальных предпринимателей.


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