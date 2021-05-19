Депутаты приняли к сведению Декрет Президента "О защите суверенитета и конституционного строя"

Парламентарии сегодня также рассмотрели Декрет Президента "О защите суверенитета и конституционного строя". В случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все полномочия переходят к Совету безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а коллегиальный орган определяет перечень мер по их обеспечению.