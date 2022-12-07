Депутаты приняли в двух чтениях законопроект о бюджете внебюджетного Фонда соцзащиты населения

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2023 год",

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров. Документ разработан в соответствии со ст. 21 Бюджетного кодекса и подготовлен с учетом тенденций исполнения бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения текущего года, а также на основании прогнозных макроэкономических показателей развития республики в следующем году.