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Депутаты приняли в двух чтениях законопроект о геноциде белорусского народа
Главный финансовый документ страны на будущий год сегодня приняли депутаты в первом чтении. Республиканский бюджет 2022 года - это почти 28 миллиардов доходов и 30 с половиной миллиардов расходов. Дефицита избежать не удалось, но резервы для роста есть.
Депутаты приняли в первом чтении проект республиканского бюджета на 2022 год
Бюджет сверстан, исходя из базового сценария развития экономики. Главные акценты - социальная защищенность населения и повышение качества и уровня жизни граждан (республиканский бюджет 2022 сохраняет полную социальную направленность). Так, одна из задач на будущий год - рост реальных доходов населения на 2 %. С учетом реалий сегодняшнего дня (речь идет о санкционном давлении и пандемии) в документ также заложили средства для поддержки реального сектора.
Был принят инерционный план развития экономики с темпом роста 100,7 %. Понимая все эти влияния на экономику и на наши предприятия, в текущем году в республиканском бюджете предусмотрена поддержка реального сектора экономики на процентов 30 выше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Это связано прежде всего с тем, что нам нужно сохранить системные меры, которые уже есть, и точечно поддерживать отрасли, которые будут наиболее подвержены санкционному давлению и эпидемиологической ситуации.
Сегодня в повестке депутатов и законопроект о геноциде белорусского народа
Он принят сразу в двух чтениях. Документ имеет важное политическое значение и направлен на защиту фундаментальных ценностей белорусского народа, установление действенных барьеров на пути попыток фальсификации исторической памяти.
Сегодня попытки тех, кто пытается стереть из памяти события тех трагических дней или переписать итоги Великой Отечественной войны, итоги Второй мировой войны, поставить другие акценты в этих событиях, они не только безнравственны, но и преступны с нашей точки зрения. Законопроектом признается факт геноцида белорусского народа, вводится уголовная ответственность за отрицание фактов геноцида.
В нижней палате парламента также одобрили в первом чтении законопроект по вопросам налогообложения - в будущем году Налоговый кодекс ждет ряд изменений. Также во втором чтении рассмотрели законопроект о свободных экономических зонах.
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