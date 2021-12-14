Депутаты приняли в двух чтениях законопроект о геноциде белорусского народа

Был принят инерционный план развития экономики с темпом роста 100,7 %. Понимая все эти влияния на экономику и на наши предприятия, в текущем году в республиканском бюджете предусмотрена поддержка реального сектора экономики на процентов 30 выше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Это связано прежде всего с тем, что нам нужно сохранить системные меры, которые уже есть, и точечно поддерживать отрасли, которые будут наиболее подвержены санкционному давлению и эпидемиологической ситуации.





Людмила Нижевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси