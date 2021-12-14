Депутаты приняли в двух чтениях законопроект о геноциде белорусского народа и в первом чтении проект республиканского бюджета-2022

Руководством к действию и управленцев на местах,каждого из нас станут те вопросы, и те документы, которые сегодня обсуждались в Доме правительства. В Овальном зале депутаты рассмотрелии проголосовали в первом чтении за главный финансовый документ. Бюджет-2022 сверстан с учетом нынешних реалий: это санкции, а также турбулентность мировых рынков, как она отразится на нашем. Главные акценты - социальная защищенность и повышение уровня жизни белорусов. Без дефицита пока не обойтись, но есть резервы для роста. Рассчитываем на внешний спрос и инвестиции. Также сегодня в повестке заседания был и ряд других важных документов. Сразу в двух чтениях приняли законопроект о геноциде белорусского народа. О чем еще говорили в депутатском корпусе, расскажет Алина Лаппо.

Декабрь - время, когда принято подбивать смету будущего года. И сегодня главные акценты расставляли в парламенте. Как сработает экономика, малый бизнес и сфера услуг? Сколько заработаем и на что потратим? За основу нашего главного финансового документа взят базовый сценарий, где рост ВВП менее процента.

Большой госкошелек 2022 года - это почти 28 миллиардов рублей доходов и 30 с половиной расходов. Дефицита избежать не удалось, но резервы для роста, заверяет правительство, есть. С учетом нынешних реалий (речь идет о санкционном давлении и пандемии), в документ также заложили средства и для поддержки реального сектора.

Был принят инерционный план развития экономики с темпом роста 100,7 %. Понимая все эти влияния на экономику и на наши предприятия, в текущем году в республиканском бюджете предусмотрена поддержка реального сектора экономики на процентов 30 выше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Это связано прежде всего с тем, что нам нужно сохранить системные меры, которые уже есть, и точечно поддерживать отрасли, которые будут наиболее подвержены санкционному давлению и эпидемиологической ситуации. Людмила Нижевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Рост доходов

Согласно прогнозу социально-экономического развития, особое внимание зарплатам бюджетников. Здесь ориентир прежний - она должна быть не ниже 80 % от средней по стране.

Традиционно бюджет сохраняет свою социальную направленность, так одна из задач на будущий год - рост реальных доходов граждан на 2 %. Несмотря на пандемию и санкционное давление, Беларусь сохраняет обязательства по выплате пенсий, пособий и зарплат.

Социальная направленность сохранена

С бюджетом Фонда соцзащиты сегодня определились окончательно - проект документа депутаты приняли сразу в двух чтениях. В следующем году фонд потяжелеет на 9,5 %. Отсюда ожидаем повышение пособий и пенсий как трудовых, так и социальных.

В целом бюджет фонда на 2022 год сформирован с превышением доходов над расходами, что позволит гарантировать выплаты пенсий и пособий в планируемых объемах. Планируется, что в 2022 году с учетом повышения трудовых пенсий среднемесячный размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера составит Br581,2. Юлия Мурина, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Во имя исторической правды

Обсуждали сегодня в Овальном зале и один из резонансных проектов закона о геноциде белорусского народа. Спикер Владимир Андрейченко сразу скажет, что этот документ имеет важное политическое значение. Им впервые признается факт геноцида белорусов во время Великой Отечественной войны и направлен он на увековечение памяти жертв. Погиб каждый третий белорус. И сегодня важно сохранить память без фальсификаций тех событий.

Сегодня попытки тех, кто пытается стереть из памяти события тех трагических дней или переписать итоги Великой Отечественной войны, итоги Второй мировой войны, поставить другие акценты в этих событиях, они не только безнравственны, но и преступны с нашей точки зрения. Законопроектом признается факт геноцида белорусского народа, вводится уголовная ответственность за отрицание фактов геноцида. Людмила Здорикова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Депутаты поддержали проект закона "О геноциде белорусского народа"