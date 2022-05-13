Депутаты приняли в первом чтении проект Кодекса об архитектурной и строительной деятельности в Беларуси

Кодекс об архитектурной и строительной деятельности - это своего рода дорожная карта, которая аккумулирует все необходимые нормативно-правовые акты. Задача - упростить административные процедуры для субъектов строительной отрасли. Так, будет сформирован перечень объектов, при возведении которых не нужно будет оформлять разрешительные документы. В основном это коснется индивидуальных жилых домов, дачных, садовых домиков и гаражей, включая текущий ремонт, снос зданий и сооружений.

Кроме того, в повестке заседания восьмой сессии законопроекты о регулировании безопасности при использовании атомной энергетики, о государственном социальном страховании, а также поправки в Уголовно-процессуальном кодексе.