Депутаты приняли в первом чтении законопроект о Национальном собрании Беларуси

В соответствии с требованиями Конституции изменяется срок каденции с четырех до пяти лет. Выборы будут осуществляться в единый день голосования. В соответствии с требованием Конституции, вносим норму о том, что членам Совета Республики может быть с его согласия Президент Республики Беларусь, который прекратил свои полномочия в соответствии с окончанием срока либо досрочно ушел в отставку.

Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси