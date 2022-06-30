3.74 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
Депутаты приняли в первом чтении законопроект о Национальном собрании Беларуси
Беларусь всегда готова к сотрудничеству на принципах равноправного, взаимоуважительного диалога. Мы продолжим разговаривать со всеми, настойчиво продвигая миролюбивые внешнеполитические инициативы главы белорусского государства. Намерения подтвердили сегодня в парламенте на заключительном заседании 8-й сессии. Конфронтация - это не наш путь, отметил спикер нижней палаты. По словам Владимира Андрейченко, эту четкую позицию депутаты должны транслировать на всех международных площадках. Правда, коллективный Запад пока не готов воспринимать доводы здравого смысла.
Борьба с фальсификацией истории - неотъемлемая часть работы на международных площадках
Неотъемлемой частью работы парламентариев на мировой арене должна быть и борьба с фальсификацией истории. Председатель Палаты представителей отметил, что работу в этом направлении надо продолжать также в избирательных округах. Символично, что депутаты решили обновить законодательство, которое регламентирует работу парламента. Так, сегодня в первом чтении принят законопроект о Национальном собрании Беларуси.
В соответствии с требованиями Конституции изменяется срок каденции с четырех до пяти лет. Выборы будут осуществляться в единый день голосования. В соответствии с требованием Конституции, вносим норму о том, что членам Совета Республики может быть с его согласия Президент Республики Беларусь, который прекратил свои полномочия в соответствии с окончанием срока либо досрочно ушел в отставку.
Законопроект о статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики
Прежде чем уйти на каникулы, парламентарии также приняли в первом чтении законопроект о статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики. Изменения обусловлены принятием новой Конституции.