Депутаты приняли в первом чтении законопроект о Национальной системе аккредитации

Депутаты на заседании десятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об аккредитации в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь", сообщает БЕЛТА.



Проект закона внесен Советом Министров. Его подготовка обусловлена необходимостью комплексного и системного урегулирования на уровне отдельного закона общественных отношений в сфере аккредитации в Национальной системе аккредитации (НСА). Законопроект разработан на основе концепции, согласованной главой государства.



Аккредитация в НСА будет предполагать официальное подтверждение государством в лице органа по аккредитации компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в осуществлении ими деятельности по оценке соответствия техническим требованиям (в качестве органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров)) и иной аналогичной деятельности, связанной с выполнением работ по оценке соблюдения требований технических регламентов и стандартов, иных технических актов (поверка, калибровка средств измерений, инспекции и др.).



Основными целями аккредитации в НСА будут являться: обеспечение доверия к результатам оценки соответствия техническим требованиям и иной аналогичной деятельности, создание условий для признания таких результатов в иностранных государствах, а также недопущение выпуска в обращение небезопасной и иной некачественной продукции.



Как уточнили в Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей, несмотря на наличие общего закона "Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия", практика его применения, а также развитие иных отраслей законодательства выявили ряд существенных недостатков правового регулирования отношений в сфере аккредитации (пробелы, коллизии, наличие неэффективных норм). "Принятие законопроекта позволит устранить их путем выделения области законодательства об аккредитации в качестве самостоятельной области законодательства, учитывая ее связь не только с оценкой соответствия, но и с иными сферами, определения единого обновленного понятийного аппарата, конкретизации правовых основ государственного управления в сфере аккредитации, уточнения организационных и технических аспектов аккредитации, устранения существующих пробелов законодательства, гармонизации законодательства в сфере аккредитации с требованиями международных и региональных стандартов, законодательства Российской Федерации и иных государств - членов ЕАЭС, документов международных и региональных организаций по аккредитации", - рассказали в комиссии.



Одновременно законопроектом предлагается изменение закона об оценке в части исключения из него положений по аккредитации органов по оценке соответствия, согласования с иными актами законодательства, а также международными договорами Республики Беларусь (в частности, Договором о Евразийском экономическом союзе с учетом внесенных в него изменений). Кроме того, необходимые изменения вносятся в законы Республики Беларусь "Об обеспечении единства измерений" и "Об основах административных процедур".



Фото: Виталия Пивоварчика



