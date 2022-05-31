Депутаты приняли в первом чтении законопроект о внешней трудовой миграции

Этот процесс нужно регулировать, в том числе принятием соответствующего закона, который будет отвечать современным реалиям, демографической ситуации, социально-экономическим процессам, но также тем инвестиционным проектам, которые реализуются на территории нашей страны. В этой связи в законопроект внесли определенные изменения, которые направлены на то, чтобы иностранцам было проще работать на территории страны. Отменяется разрешительный принцип привлечения большого количества иностранцев, больше 10 человек для субъектов хозяйствования. Вводится работа без спецразрешений для сезонных трудящихся мигрантов, а также в отношении студентов, которые могут заниматься трудовой деятельностью в период обучения до 20 часов в неделю.

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси

