3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Депутаты приняли в первом чтении законопроект о внешней трудовой миграции
Законотворческий день сегодня в нижней палате парламента. Так, в первом чтении депутаты приняли проект закона о внешней трудовой миграции, его представил министр внутренних дел Иван Кубраков, отметив, что сегодня в нашей стране прогнозируется увеличение трудовой миграции. Только за последние три месяца по безвизу нашу страну посетили около 45 тысяч человек, преимущественно из Литвы и Латвии, которые оценивают наш уровень жизни и условия труда. Законопроект позволит создать необходимые условия для привлечения в страну высококвалифицированных кадров, а также защитит права белорусов, которые работают за рубежом.
Этот процесс нужно регулировать, в том числе принятием соответствующего закона, который будет отвечать современным реалиям, демографической ситуации, социально-экономическим процессам, но также тем инвестиционным проектам, которые реализуются на территории нашей страны. В этой связи в законопроект внесли определенные изменения, которые направлены на то, чтобы иностранцам было проще работать на территории страны. Отменяется разрешительный принцип привлечения большого количества иностранцев, больше 10 человек для субъектов хозяйствования. Вводится работа без спецразрешений для сезонных трудящихся мигрантов, а также в отношении студентов, которые могут заниматься трудовой деятельностью в период обучения до 20 часов в неделю.
Конструктивный диалог государства и общества
Выстроить конструктивный диалог государства и общества по решению актуальных вопросов и проблем поможет закон об обращениях граждан и юридических лиц. Одно из главных новшеств документа - это порядок подачи электронных обращений. Также планируется, что у белорусов появится личный кабинет, куда можно будет отправить запросы в госорганы и организации.
Это своего рода уникальный документ, которому нет аналогов в западных странах. В последние годы количество электронных обращений, по сравнению с письменными и устными, значительно выросло. Предлагается, что электронные обращения будут вноситься через государственную единую (интегрированную) республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан.
Законопроект о правах инвалидов
Кроме того, сегодня в повестке и законопроект о правах инвалидов и их социальной интеграции. Его приняли во втором чтении. Так, согласно документу, чтобы обеспечить полноправное включение людей с ограниченными возможностями в общество и улучшить качество их жизни, предусматривается создание нового информационного ресурса, в системе будут отображены доступные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе