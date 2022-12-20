3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Депутаты приняли в первом чтении законопроект о ВНС
В чем особая роль ВНС, какие у него будут полномочия. Соответствующий законопроект сегодня в первом чтении приняли в парламенте.
Документу самое пристальное внимание: прошли общественные обсуждения законопроекта, диалоговые площадки, совещания на высшем уровне. ВНС должен стать новым политическим институтом с особым статусом. Всебелорусское народное собрание возьмет на себя функцию стабилизатора для общества. Главная задача ВНС - определять стратегические направления социального развития. Законопроект во втором чтении планируется рассмотреть в Овальном зале после Нового года. Предельный срок для принятия документа - март будущего года.
Это высший представительный орган народовластия со специфическими функциями, которые четко определены в Основном законе. Этот орган не вправе вмешиваться в работу других органов, подменять их функции, это орган, у которого основная цель и задача - это согласие в обществе, решение стратегических вопросов.
Выдвигать своих делегатов в ВНС смогут крупные общественные объединения, численность которых более 100 тысяч. Это предусмотрено законопроектом об основах гражданского общества. Его сегодня также в первом чтении приняли депутаты. Документ создает правовую основу для взаимодействия наиболее активных патриотических сил страны с государственной властью.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов