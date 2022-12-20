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Депутаты приняли в первом чтении законопроект о ВНС

В чем особая роль ВНС, какие у него будут полномочия. Соответствующий законопроект сегодня в первом чтении приняли в парламенте.

Документу самое пристальное внимание: прошли общественные обсуждения законопроекта, диалоговые площадки, совещания на высшем уровне. ВНС должен стать новым политическим институтом с особым статусом. Всебелорусское народное собрание возьмет на себя функцию стабилизатора для общества. Главная задача ВНС - определять стратегические направления социального развития. Законопроект во втором чтении планируется рассмотреть в Овальном зале после Нового года. Предельный срок для принятия документа - март будущего года.

Это высший представительный орган народовластия со специфическими функциями, которые четко определены в Основном законе. Этот орган не вправе вмешиваться в работу других органов, подменять их функции, это орган, у которого основная цель и задача - это согласие в обществе, решение стратегических вопросов.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Выдвигать своих делегатов в ВНС смогут крупные общественные объединения, численность которых более 100 тысяч. Это предусмотрено законопроектом об основах гражданского общества. Его сегодня также в первом чтении приняли депутаты. Документ создает правовую основу для взаимодействия наиболее активных патриотических сил страны с государственной властью.

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