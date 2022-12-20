Депутаты приняли в первом чтении законопроект о ВНС

Это высший представительный орган народовластия со специфическими функциями, которые четко определены в Основном законе. Этот орган не вправе вмешиваться в работу других органов, подменять их функции, это орган, у которого основная цель и задача - это согласие в обществе, решение стратегических вопросов.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

