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Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам борьбы с коррупцией
Парламент сегодня закрыл осеннюю сессию. Депутаты в первом чтении приняли законопроект по вопросам борьбы с коррупцией. Документ подготовлен Генпрокуратурой и внесен в Палату представителейСоветом министров. Разработчики учли правоприменительный и международный опыт. Законопроект направлен на совершенствование профилактических антикоррупционных механизмов. На заседании отметили, что сегодня коррупция рассматривается как одна из угроз национальной безопасности.
В последний день сессии депутаты уделили внимание и экономике. В первом чтении приняты законопроекты о лицензировании и ипотеке.
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