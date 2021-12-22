Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам борьбы с коррупцией

Парламент сегодня закрыл осеннюю сессию. Депутаты в первом чтении приняли законопроект по вопросам борьбы с коррупцией. Документ подготовлен Генпрокуратурой и внесен в Палату представителейСоветом министров. Разработчики учли правоприменительный и международный опыт. Законопроект направлен на совершенствование профилактических антикоррупционных механизмов. На заседании отметили, что сегодня коррупция рассматривается как одна из угроз национальной безопасности.