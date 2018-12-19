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Депутаты приняли во втором чтении проект бюджета на 2019 год
Депутаты приняли во втором чтении проект бюджета на 2019 год. Он будет профицитным. Его доходная часть превысит расходы. Эту разницу направят главным образом на погашение долговых обязательств страны. Социальная направленность бюджета (то, чему следует Беларусь) сохранилась. Слово депутатов не последнее. Документ еще предстоит одобрить сенаторам. Также принят и проект новой редакции Налогового кодекса. В числе основных новаций - упрощение администрирования налогов, изменение подходов к начислению пеней.
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