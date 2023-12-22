Депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам деятельности Президента Беларуси

Депутаты на заседании десятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении закона Республики Беларусь "О Президенте Республики Беларусь", передаетБЕЛТА.

Законопроект содержит положения, направленные на закрепление конституционных требований к кандидату на пост Президента, уточнение правового статуса Президента, оптимизацию полномочий главы государства, в том числе по вопросам охраны государственного суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности Беларуси, обеспечения функционирования высших судебных органов и Центральной избирательной комиссии, обращения в Конституционный суд.

Кроме того, законопроектом закрепляется правовой статус Президента, прекратившего исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности, а также установление гарантий ему и членам его семьи.

Законопроект разработан в целях приведения норм закона "О Президенте Республики Беларусь" в соответствие с изменениями и дополнениями в Конституцию, принятыми на республиканском референдуме 27 февраля 2022 года.