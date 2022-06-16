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Депутаты приняли законопроект о социальной поддержке населения Беларуси
Что же касается нашей экономики, то даже в непростых условиях она работает эффективно. Государство оперативно реагирует на новые санкционные вызовы. Так, сегодня депутаты приняли в двух чтениях законопроект о социальной поддержке населения. Правительству предоставляется право в зависимости от макроэкономической ситуации своевременно корректировать бюджет прожиточного минимума, минимальную заработную плату и осуществлять дополнительные выплаты отдельным категориям граждан. Законодательная новация касается только этого года и направлена на то, чтобы снизить влияние инфляции, в том числе мировой, на уровень жизни людей.
Нарушились логистические цепочки. Макроэкономическая ситуация вообще в мире, конечно, все влияет на цены. И поэтому, если не удастся сдержать рост цен, наши категории людей должны быть защищены. И те, кто получает социальное пособие, потому что бюджет прожиточного минимума влияет на различные социальные пособия. Так и минимальная заработная плата, нам надо не допустить перекоса между теми, кто получает пособия, и между теми, кто получают заработную плату небольшую, те кто получает среднюю и высокую, все должно быть в комплексе, чтобы в общем-то не пострадал уровень жизни граждан.
Также депутаты приняли во втором чтении законопроект по вопросам государственного социального страхования. В сегодняшней повестке было еще около десятка вопросов.
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