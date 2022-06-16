Депутаты приняли законопроект о социальной поддержке населения Беларуси

Нарушились логистические цепочки. Макроэкономическая ситуация вообще в мире, конечно, все влияет на цены. И поэтому, если не удастся сдержать рост цен, наши категории людей должны быть защищены. И те, кто получает социальное пособие, потому что бюджет прожиточного минимума влияет на различные социальные пособия. Так и минимальная заработная плата, нам надо не допустить перекоса между теми, кто получает пособия, и между теми, кто получают заработную плату небольшую, те кто получает среднюю и высокую, все должно быть в комплексе, чтобы в общем-то не пострадал уровень жизни граждан.

Инна Крачек, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси