Депутаты приняли законопроект об изменении Налогового кодекса в первом чтении. Документ в Овальном зале представил министр финансов Юрий Селиверстов. Со следующего года предлагается индексировать налоговые ставки с учетом инфляционных процессов, ввести единый имущественный платеж, где будет отражена общая сумма налога на недвижимость, земельный и транспортный налог. Также сегодня в первом чтении одобрен и проект республиканского бюджета на будущий год. Значительную часть расходов составят оплата труда, пенсии, стипендии и другие соцвыплаты. В приоритете здравоохранение, образование и реализация мер на повышение качества жизни населения.