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Депутаты приняли законопроект об изменении Налогового кодекса в первом чтении
Депутаты приняли законопроект об изменении Налогового кодекса в первом чтении. Документ в Овальном зале представил министр финансов Юрий Селиверстов. Со следующего года предлагается индексировать налоговые ставки с учетом инфляционных процессов, ввести единый имущественный платеж, где будет отражена общая сумма налога на недвижимость, земельный и транспортный налог. Также сегодня в первом чтении одобрен и проект республиканского бюджета на будущий год. Значительную часть расходов составят оплата труда, пенсии, стипендии и другие соцвыплаты. В приоритете здравоохранение, образование и реализация мер на повышение качества жизни населения.
Социальный вектор наших расходов - это отличительная особенность нашей страны. Есть программа пятилетки, там заложены приоритеты, ориентируя по росту зарплаты бюджетников, как должны они расти, плюс мы точечно работаем по инвестиционным проектам. Стоит задача максимально все те проекты, которые начаты в текущем году, много социальных объектов (вводятся и спортивные комплексы, и другие учреждения), в следующем году завершить.
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