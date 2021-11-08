Депутаты продолжают оказывать помощь социальным учреждениям

Накануне парламентарии встретились с пациентами Территориального центра соцобслуживания населения Минского района. В отделении круглосуточного пребывания - более 20 человек. Им переданы лекарства, средства индивидуальной защиты, бытовая техника. Центр оснащен современным медоборудованием, созданы комфортные условия для пребывания пожилых людей.

Всего в домах-интернатах, в отделениях дневного и круглосуточного пребывания в нашей стране работают 13 тысяч сотрудников. Они обслуживают более 20 тысяч пациентов.