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Депутаты продолжают оказывать помощь социальным учреждениям
Накануне парламентарии встретились с пациентами Территориального центра соцобслуживания населения Минского района. В отделении круглосуточного пребывания - более 20 человек. Им переданы лекарства, средства индивидуальной защиты, бытовая техника. Центр оснащен современным медоборудованием, созданы комфортные условия для пребывания пожилых людей.
Всего в домах-интернатах, в отделениях дневного и круглосуточного пребывания в нашей стране работают 13 тысяч сотрудников. Они обслуживают более 20 тысяч пациентов.
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