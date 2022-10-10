Депутаты, профсоюзы, КГК проверили тысячи объектов

С 6 октября в Беларуси введен запрет на повышение цен. Это распоряжение главы государства. Детали легли в основу Директивы № 10. Мера временная, она будет действовать до тех пор, пока в стране не выработают эффективную систему контроля за ценообразованием - дедлайн 20 октября. К контролю за выполнением поручения приступили депутаты, профсоюзы, Комитет госконтроля. Проверили тысячи объектов, нарушения нашли почти в десяти. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Сверка ценников в магазинах продолжается, созданы мобильные группы. К рейдам присоединилась Юлия Алферова.

Мониторили все выходные, продолжили и сегодня, 10 октября

Сегодня пристальное внимание не только социально значимым товарам - фиксированный ценник с 6 октября в Беларуси абсолютно на всю продукцию, поэтому и инспекторы в каждом отделе магазина. Непродовольственные товары, к примеру, с начала года выросли на 18 % и не всегда из-за санкций, кто-то на фоне перестройки мировой торговли умудряется спекулировать на курсе валют, другие придумали "новый продукт" со старым содержимым в обход антиинфляционного законодательства. Навести порядок на полках магазинов, да и в целом в ценообразовании сегодня задача не только для правительства, в работу включились КГК, депутаты, профсоюз.

Оперативно были созданы мобильные группы, которые работают в каждом районе столицы. Лично я посетила 15 торговых объектов, нарушений выявлено не было. Все торговые объекты понимают степень ответственности - все цены зафиксированы. Кристина Садовская, председатель объединения Федерации профсоюзов Центрального района г. Минска

Выросли в цене не только импортные товары - такие рейды помогут разобраться, с чего "собрали цену" и на отечественные молоко, мясо, яблоки. Не всегда причина в продавце - условия диктуют поставщики. С теми, кто поднимает стоимость сегодня, разговор короткий.

Жалобы были у покупателей, что цены высокие. На данный момент розничные цены стоят на месте, покупатели пока спокойны. И это контролируется и нашим офисом тоже. Если от поставщиков приходит товар с завышенными ценами, он не принимается. Анна Хаткевич, заведующая торговым объектом

Предложения для эффективного контроля за ценами

Подобные рейды развернулись по всей стране, работали и в выходные. Проверили тысячи объектов, не упустив возможности поговорить и с покупателями. Предложения, как усовершенствовать систему контроля за ценами, депутаты озвучат коллегам из межведомственной рабочей группы - ей предстоит выработать четкий и понятный механизм. Дедлайн 20 октября.

Сегодня надо выработать механизм, который позволит стабильно работать производителям, не наживаться оптовым поставщикам, и торговля должна знать свою меру в части ограничения торговой надбавки, чтобы не было перекосов . Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Завышение цен в аптеках грозит закрытием сети

Контролировать, как производители и розница исполняют мораторий на рост цен, начал и Минздрав. Письмо, в котором четко обоснован и наложен запрет на повышение цен, получили все ведомственные организации. Порядок же формирования стоимости уточнят и во внутренних нормативных актах. К нарушителям меры самые серьезные. Это же касается и тех, кто оказывает медуслуги по завышенной стоимости.

На выходе находятся два нормативных акта, которые уточняют порядок формирования цен производителями и теми, кто занимается розницей лекарств и медицинской техники. Если будут обнаружены факты завышения цен, это будет расценено как необоснованное завышение цен вплоть за закрытия предприятия розничной торговли.

10 уголовных дел из-за необоснованного завышения цен

В тени не остаются и продажи в Сети. Сегодня в стране зарегистрировано под 30 тысяч интернет-магазинов. Нарушение прав и законных интересов граждан на виртуальной площадке тоже не освобождает от уголовной ответственности.

За последние несколько дней по выявленным правонарушениям возбуждено более 10 уголовных дел. Проводится расследование. Мероприятия проводятся не только на предприятиях розничной сети, но и в других сферах. Игорь Маршалов, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси

При проверке Борисовского мясокомбината установлен гражданин, который как ИП оказывал услуги по рекламе, стоимость которых завышал в 10 раз. По данным фактам возбуждено уголовное дело, указанное лицо задержано.

Разумный баланс и справедливое отношение к людям - ключевой посыл для всех, кто вовлечен в процесс образования цен. Не все зависит лишь от торговли - рост инфляции в Европе уже побил рекорды, в соседних Литве и Латвии уже выше 20 %. Беларусь сдерживает инфляцию на отметке 13,8 %. Задача на 2023 год - вернуть до 8 %.