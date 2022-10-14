Депутаты проверили цены в магазинах Заводского района Минска

Масштабный мониторинг цен продолжается на торговых площадках по всей стране. Проверяющих много. В ежедневные рейды выходят госконтроль, прокуратура, парламентарии. Сегодня депутаты проверили магазины Заводского района столицы. Без претензий не обошлось. Выявлены в том числе грубые нарушения. В одном из частных магазинов недобросовестные торговцы реализовывали товар без документов, подтверждающих его качество и безопасность.