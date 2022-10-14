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Депутаты проверили цены в магазинах Заводского района Минска

Масштабный мониторинг цен продолжается на торговых площадках по всей стране. Проверяющих много. В ежедневные рейды выходят госконтроль, прокуратура, парламентарии. Сегодня депутаты проверили магазины Заводского района столицы. Без претензий не обошлось. Выявлены в том числе грубые нарушения. В одном из частных магазинов недобросовестные торговцы реализовывали товар без документов, подтверждающих его качество и безопасность.

С проверками парламентарии также пришли в универсам "Беларусь". Фактов необоснованного переписывания ценников не обнаружено. Напротив некоторые поставщики даже опустили цены. Магазин при поступлении товара сверяет его стоимость с предыдущими поставками, отслеживая все изменения. Таким образом универсам не допускает резких скачков. Оценили депутаты и ассортимент. Явных нарушений не нашли, но проблемные моменты отметили.

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