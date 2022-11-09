Депутаты рассмотрят законопроект об амнистии в двух чтениях

Заседание девятой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва состоится 10 ноября. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.

В первом чтении планируется рассмотреть проект закона "Об изменении законов по вопросам образования". Во втором чтении будут рассмотрены проекты законов "Об объединениях нанимателей" и "Об урегулировании неплатежеспособности".

В первом и втором чтениях - "Об амнистии в связи с Днем народного единства", "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг" и "О признании утратившими силу законодательных актов".

В одном чтении планируется рассмотреть проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года".