Депутаты ратифицировали договор о товарных знаках ЕАЭС

Депутаты ратифицировали договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях - мест происхождения товаров ЕАЭС. Сегодня в Палате представителей - очередное заседание осенней сессии. Ратификация позволит странам пятерки подавать одну заявку в национальное патентное агентство любой страны - участницы союза. В Беларуси таким агентством выступает Национальный центр интеллектуальной собственности.