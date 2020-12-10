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Депутаты ратифицировали договор о товарных знаках ЕАЭС

Депутаты ратифицировали договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях - мест происхождения товаров ЕАЭС. Сегодня в Палате представителей - очередное заседание осенней сессии. Ратификация позволит странам пятерки подавать одну заявку в национальное патентное агентство любой страны - участницы союза. В Беларуси таким агентством выступает Национальный центр интеллектуальной собственности.

На повестке сегодняшнего заседания также законопроекты о госсимволах, рекламе и медиации.

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