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Депутаты сегодня рассмотрят в первом чтении законопроект о правах инвалидов

К его подготовке активно подключились представители общественных объединений. Документ будет включать нововведения, направленные на создание полных условий для вовлечения людей с инвалидностью в жизнь общества. Кроме того, в повестке заседания нижней палаты изменения в закон о гражданстве Беларуси и ратификация международных договоров.

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