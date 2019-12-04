ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Депутаты шестого созыва завершили работу

Сегодня завершили работу депутаты Палаты представителей шестого созыва. Подводя итоги своей работы, парламентарии отмечают совершенствование законодательства в инвестиционной, бюджетно-налоговой и финансовой сферах, подвижки в снятии административных барьеров для бизнеса и развитии IT-компаний.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все