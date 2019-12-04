Депутаты шестого созыва завершили работу

Сегодня завершили работу депутаты Палаты представителей шестого созыва. Подводя итоги своей работы, парламентарии отмечают совершенствование законодательства в инвестиционной, бюджетно-налоговой и финансовой сферах, подвижки в снятии административных барьеров для бизнеса и развитии IT-компаний.