Депутаты в первом чтении приняли законопроект о дорожном движении

Депутаты на заседании десятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О дорожном движении", сообщает БЕЛТА.

Проект закона внесен Советом Министров 29 апреля и направлен на приведение норм закона от 5 января 2008 года "О дорожном движении" в соответствие с нормами ряда иных законодательных актов, принятых в последнее время, а также на совершенствование норм закона с учетом практики применения.

Так, в закон вводится перечень случаев, когда водительское удостоверение признается недействительным (истечения срока его действия; выдача нового водительского удостоверения; смерть владельца водительского удостоверения, объявление его умершим или признание безвестно отсутствующим). Это сделает более достоверными статистические данные о количестве лиц с водительскими удостоверениями и поможет исключить случаи неправомерного использования таких удостоверений.

Полномочия по согласованию единых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин и лиц, обучающих управлению ими, закрепленные за Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел, передаются непосредственно указанному министерству. За Министерством сельского хозяйства и продовольствия и Министерством транспорта и коммуникаций закрепляются полномочия по установлению перечня учебно-программной документации, порядка ее разработки и утверждения, наполняемости учебной группы, формы аттестации слушателей и порядок ее проведения при реализации образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей. Для создания более комфортных условий для граждан в случае прохождения ими подготовки водителей механических транспортных средств с механической трансмиссией квалификационные экзамены могут приниматься на транспортном средстве как с механической трансмиссией, так и без нее.

Сегодня для каждого из видов квалификационных экзаменов требуется прохождение определенной подготовки. Однако практические навыки, полученные в ходе подготовки управления транспортным средством с механической трансмиссией, должны быть достаточными и для управления транспортным средством без механической трансмиссии. С учетом принятых главой государства решений исключаются полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия, связанные с выдачей и обменом удостоверений тракториста-машиниста, государственной регистрацией колесных тракторов, прицепов к ним, самоходных машин, а также отдельные полномочия, связанные с осуществлением государственного регулирования и управления в области дорожного движения. Изначально законопроектом, внесенным правительством, предполагалось исключить также и полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия по осуществлению государственного контроля в области дорожного движения и по выявлению причин и условий, способствующих нарушению правил дорожного движения или совершению дорожно-транспортных происшествий с участием колесных тракторов и самоходных машин, и принятию своевременных мер по их устранению. Данный подход не был поддержан, в связи с чем Совет Министров провел доработку законопроекта, возвратив названные полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Одновременно при доработке законопроекта полномочия по осуществлению ряда административных процедур в области дорожного движения, более не выполняемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия, предложены для закрепления в ст.16 закона за местными исполнительными и распорядительными органами, что полностью соответствует подходам указа Президента "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" (в части корректировок, внесенных в указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. №200 "Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан").