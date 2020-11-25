Депутаты ведут мониторинг ценообразования

Мониторинг цен на социально значимые группы товаров проходит по всей стране. По поручению президента на своих территориях ценовую ситуацию по основным группам потребительских товаров отслеживают члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей. На нарушения реагируют в МАРТ, а также Комитет госконтроля, профсоюзы и местные исполнительные органы власти. На контроле цены не только на определенную группу продовольственных товаров, но и на непродовольственную продукцию- необоснованныйрост на неев канун новогодних праздников недопустим.